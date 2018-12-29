嫌富二代唔成熟　龔嘉欣守Dry玩貓過日辰

單身多時的無綫小花龔嘉欣，早前突然自爆有追求者，想不到戀情未見光就玩完…本月初生日的她，在活動上開心自爆有追求者，兩人還相約High Tea慶祝、來個深入了解。正當大家以為她今次可以「破Dry」之際，原來呢段戀情已經被扼殺在搖籃中。日前下午2時許，嘉欣獨自駕車離開將軍澳村屋，前往區內一個商場，泊好車後便步往附近的銀行辦理私務。穿上長身衞衣的她大騷白滑玉腿，臨走前到飲品店買了一杯珍珠奶茶，期間被店員認出，她亦禮貌地報以親切笑容，之後往停車場取車時邊行邊啜。其後再駕車前往銅鑼灣「濕平」，當日她主要揀選小朋友服飾，逛完一間又一間，又不時踎低慢慢睇，更拿上手細心研究質料，不一會已大有斬獲！



唔想好快離婚



警覺性甚高的嘉欣發現有記者時，即大方笑笑口打招呼，問她與「High Tea男」發展如何、現時有冇拍拖？她說：「之前係有人追，但依家冇喇！因為唔啱，可能啲富二代嬌生慣養，又唔夠成熟，相處唔到。我唔急嘅，屋企人都叫我慢慢搵，唔想結婚之後好快離婚。」



興奮玩貓



另一日，嘉欣工作後駕車回家，原本一直木無表情、邊行邊講電話的她，沿途見到一隻貓咪在附近徘徊，她即露出燦爛笑容上前玩貓打發時間，期間亦用手機為牠拍照，玩完貓便急急腳回家繼續守Dry！