第二春努力造人！鍾麗緹試埋試管嬰兒

陳少霞曾經歷婚姻失敗，最終仍覓得真愛，圈中亦有女星再婚並誕下小朋友，現任老公愛屋及烏，對待太太與前夫所生的子女如己出。



鍾麗緹



性感女神鍾麗緹經歷兩次婚姻失敗，為前夫Glen Ross誕大女Yasmine Ross，再為台灣音樂製作人嚴錚誕下二女Jaden及三女Cayla。她於2016年下嫁比自己年輕12年的內地男星張倫碩，三女改跟後父姓。現年48歲的她更希望為夫生BB，曾到美國嘗試試管嬰兒方法。



洪欣



女星洪欣於1997與莫少聰相戀並誕下兒子莫鎬廉，可惜分手收場，後來遇上比自己年輕9年的內地男星張丹峰，2009年結成夫妻，2014年誕下女兒張晞彤，而大仔亦改名為張鎬濂。



陳伶俐



藝人陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯及林善，後於2008年離婚收場，2012年下嫁新加坡商人劉頌銘，並誕下一子。現已淡出娛圈的她，專心相夫教子，年初更與老公夾份投資七位數，開設新加坡菜餐廳。



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