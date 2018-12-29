8億老公有心有力　42歲陳少霞佗第三胎

今年娛樂圈喜事重重，不少藝人紛紛宣布加入媽媽行列，繼有已卸貨的李亞男、吳日言及李美慧等，亦有花旦岑麗香、陳凱琳及單文柔等排住隊於豬年生B。估不到兩年前再披嫁衣、現年42歲的前藝人陳少霞，近日亦傳出懷孕3個月，可喜可賀！



婚後不設防



其實陳少霞過去的人生路並不平坦，當年與前夫育有兩女，經歷離婚兼前夫離世，於苦無出路之時，惟有返教會尋求心靈慰藉，因而遇上61歲「法拉利之父」李文輝，繼而迎來人生第二個春天，二人於2016年結婚，她搖身一變成為8億闊太，婚後第一件事當然要為老公追個慈姑椗，更積極睇中醫調理身體，同時不設防努力造人，差不多每個月都出埠，希望於毫無壓力下懷孕，當時陳少霞受訪亦開到口恨生B：「如果有就好感恩！」



皇天不負有心人，61歲的李文輝果然有心有力，與已是兩女之母的陳少霞造人成功，太太已懷孕3個月，日前他舉行法拉利跑車活動，佗住B的陳少霞做跟得夫人現身，除了右手上的藍色巨形鑽戒相當養眼，穿紫色禮服的她亦已滲出孕味，胸部升Cup、腹部微隆兼雙腳水腫，全程由老公傍實，期間不少朋友紛紛向他們送上祝福，難掩喜悅的準媽媽照單全收。



冇否認懷孕



東網就佗第三胎一事求證陳少霞，電話中的她先靜默數秒，然後才說：「唔好意思呀！我唔可以答你㗎！開緊會。」接着便禮貌掛斷電話，大抵她已屬高齡產婦，即使已懷孕三個月，但為安全考慮，實行繼續拉鏈嘴，瞞得幾耐得幾耐！