【歐美大事回顧】全城超英迷告別漫威之父

今年有不少國際名人相繼離世,被喻為「漫威之父」的美國漫畫家史丹利(Stan Lee)於11月12日於洛杉磯醫院因心搏停止病逝,享年95歲。史丹利曾創作蜘蛛俠、鐵甲奇俠、變形俠醫、雷神、變種特攻等超級英雄,亦在每部漫威電影中客串亮相,深受影迷與漫迷愛戴。史丹利最後一次的客串演出,可以在明年4月上映的《復仇者聯盟4》(Avengers: Endgame)看到。



抑鬱症連環奪命



幾位名人都因抑鬱症自殺。曾來港拍攝飲食旅遊節目的美國名廚波登(Anthony Bourdain)於6月8日於法國酒店吊頸自殺,終年61歲,其遺體於法國火化後,回歸美國安葬。波登自殺前,曾有報章刊登其意大利影星女友Asia Argento疑似出軌的照片。美國時裝設計師Kate Spade則比波登早3日於紐約寓所吊頸自殺,終年55歲。據稱Kate死前與丈夫Andy Spade婚姻不順,Andy於Kate死後發出聲明,談到她生前受抑鬱症與焦慮症困擾。而於《凸務之王》(Austin Powers)系列飾演「迷你我」的侏儒男星Verne Troyer於4月21日飲酒過量自殺,終年49歲。



另外,電視劇《歡樂合唱團》(Glee)美國男星Mark Salling因被控藏有兒童色情物,於1月30日於洛杉磯寓所附近森林吊頸畏罪自殺。



歌影壇告別經典偶像



演藝界不少經典亦告別塵世,演唱《I Say a Little Prayer》的美國騷靈女王Aretha Franklin於8月16日因胰臟癌病逝,終年76歲。主演《橫衝直撞鬥飛車》(Smokey and the Bandit)與《炮彈飛車》(The Cannonball Run)的荷里活銀幕硬漢畢雷諾士(Burt Reynolds)於9月6日因心臟病病逝,終年82歲。



美國饒舌歌手Mac Miller於9月7日吸毒過量意外死亡,終年26歲。他死前4個月因毒癮問題被美國小天后女友Ariana Grande拋棄,Ariana轉頭便搭上諧星Pete Davidson,之後火速訂婚。Mac死後一個月,Ariana受事件影響與Pete分手,不時於社交網站賣深情悼念Mac。