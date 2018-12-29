【歐美大事回顧】全城超英迷告別漫威之父

今年有不少國際名人相繼離世，被喻為「漫威之父」的美國漫畫家史丹利（Stan Lee）於11月12日於洛杉磯醫院因心搏停止病逝，享年95歲。史丹利曾創作蜘蛛俠、鐵甲奇俠、變形俠醫、雷神、變種特攻等超級英雄，亦在每部漫威電影中客串亮相，深受影迷與漫迷愛戴。史丹利最後一次的客串演出，可以在明年4月上映的《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）看到。



抑鬱症連環奪命



幾位名人都因抑鬱症自殺。曾來港拍攝飲食旅遊節目的美國名廚波登（Anthony Bourdain）於6月8日於法國酒店吊頸自殺，終年61歲，其遺體於法國火化後，回歸美國安葬。波登自殺前，曾有報章刊登其意大利影星女友Asia Argento疑似出軌的照片。美國時裝設計師Kate Spade則比波登早3日於紐約寓所吊頸自殺，終年55歲。據稱Kate死前與丈夫Andy Spade婚姻不順，Andy於Kate死後發出聲明，談到她生前受抑鬱症與焦慮症困擾。而於《凸務之王》（Austin Powers）系列飾演「迷你我」的侏儒男星Verne Troyer於4月21日飲酒過量自殺，終年49歲。



另外，電視劇《歡樂合唱團》（Glee）美國男星Mark Salling因被控藏有兒童色情物，於1月30日於洛杉磯寓所附近森林吊頸畏罪自殺。



歌影壇告別經典偶像



演藝界不少經典亦告別塵世，演唱《I Say a Little Prayer》的美國騷靈女王Aretha Franklin於8月16日因胰臟癌病逝，終年76歲。主演《橫衝直撞鬥飛車》（Smokey and the Bandit）與《炮彈飛車》（The Cannonball Run）的荷里活銀幕硬漢畢雷諾士（Burt Reynolds）於9月6日因心臟病病逝，終年82歲。



美國饒舌歌手Mac Miller於9月7日吸毒過量意外死亡，終年26歲。他死前4個月因毒癮問題被美國小天后女友Ariana Grande拋棄，Ariana轉頭便搭上諧星Pete Davidson，之後火速訂婚。Mac死後一個月，Ariana受事件影響與Pete分手，不時於社交網站賣深情悼念Mac。