歡呼變慘叫？黃小琥開騷晒廣東話最叻係…

台灣歌手黃小琥在九展舉行《〈狂〉演唱會2018—香港》，以《我的心裡只有你沒有他》掀開序幕，之後與大家打招呼：「開心在今年最後一個星期五可以在香港開演唱會，對上一次是三年前，就把今晚當做跨年，大家尖叫吧！」之後大家歡呼，她笑言：「這是慘叫。」之後有「小費玉清」之稱的台灣歌手林俊逸出場，兩人合唱《千里之外》，林俊逸用廣東話跟大家打招呼，黃小琥笑言：「你的廣東話比我好很多啦，剛才你講甚麼我都不知道。」



唱到《心愛的人》時，黃小琥於副歌時唱了兩句廣東話大晒廣東話，之後表示：「我19歲第一次拿起咪高峰唱歌，一路唱着走過來，走得並不順利，但不後悔，對音樂的狂熱及狂愛令我堅持到現在，之後都會一直走下去。」觀眾即大叫：「我哋支持你！」唱出《不敢唱的歌》前，她表示這是當年失婚時，想念女兒的心情。之後她大晒幾句英文，但笑言廣東話真的很難，並講了幾句「豬仔包」、「今晚有咩湯」，之後笑言：「還是不要再講，我餓了。」接着另一嘉賓戴愛玲出場合唱《熱情的沙漠》。唱完經典歌《沒那麼簡單》後，兩位嘉賓再出場，三人合唱《奉獻》，演唱會圓滿結束。



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