【歐美大事回顧】山火燒毀名人家園

今年11月，美國加州發生百年來最嚴重山火，導致死傷慘重。其中多位名人紅星都因為呢場無情山火而痛失家園！



憑《戰狼300》（300）而上位的英國著名男星謝勒畢拿（Gerard Butler）位於當地的大宅被燒成灰。事後他重回目全非的大宅一臉無奈地與昔日住所及座駕自拍。除了謝勒之外，視星卡斯格拉馬（Kelsey Grammer）前妻Camille Grammer及男歌手Robin Thicke與女友April Love Geary位於當地的住所亦被燒毀，其中Camille的助手更因火災而不幸身亡。此外，美國著名女歌手Miley Cyrus與未婚夫里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）的大宅亦一夜間被燒毀。幸好她的數十隻寵物被里安及時營救帶到安全的地方！



而山火蔓延之時，有多位名人紅星包括百變天后Lady GaGa、影星韋史密夫（Will Smith）、真人騷女王Kim Kardashian、變性繼父Caitlyn Jenner及前007皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）等都為了安全問題而要緊急撤離寓所，要搬到較安全的地方暫住！至於GaGa更親身去到紅十字會庇護所探望受山火影響的災民，更落手落腳搬日用品畀災民，而奧斯卡影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）亦捐出783萬港元予人道協會，幫助他們山火後為疏散的動物提供護理，實行同心協力賑災！