翻拍張栢芝作品　陶枳樽壓力勁大驚被鬧

藝人陶枳樽（Crz）一出道就被冠以「翻版張栢芝」嘅稱號，佢開心表示好榮幸有呢個稱號，仲當正栢芝係偶像，而舊公司更食住呢條橋，安排Crz翻拍栢芝嘅電影作品，不過同時都令Crz有好大心理壓力：「扮得唔似會驚畀人話，如果畀我再揀，可能會加番自己特色，因為點扮都唔似。（最想合作嘅藝人就係栢芝？）如果可以嘅話當然好開心，但唔敢諗！」



問到出街有冇試過畀人認錯係栢芝？Crz即笑言：「太抬舉喇！冇認錯咁誇張，畀人講話似係因為未做聲帶手術之前嗰把聲，真係沙得幾似，但你話個樣似唔似呢？其實日日對住自己就梗係唔覺好似啦，不過朋友話我似栢芝都幾開心，自己都好鍾意佢！」Crz續指做完手術後突然變聲嘅感覺好恐怖，始終把「舊聲」陪咗自己廿幾年：「以前教小朋友、跳舞會係咁嗌，唔識點拿捏，醫生話依家聲帶嘅狀態係最好，但我講嘢偏用力，要提自己溫柔啲。」



同時擁有歌手、演員、Dancer及KOL身份嘅Crz表示最鍾意做演員︰「以前冇機會演戲就開YouTube Channel拍片過癮，不過下年都係專注做音樂先，因為呢方面需要投放嘅時間都多，拍戲就希望將來有個屬於自己嘅角色。」