變啄木鳥！劉頌鵬陳貝怡拍戲咀足20分鐘

新進藝人陳貝怡、劉頌鵬及歌手陳卓瑩（Cherry）到灣仔出席電影優先場，擔任男女主角的頌鵬及貝怡表示電影製作費只有二十萬，電影長度則有105分鐘，因此每場戲都要慳住使，自己要做埋熨衫，連補拍落雨戲因等不到真雨，要工作人員在旁噴水，幸好看到作品也不覺得穿崩，而問到最難忘的一場戲，兩人均表示一場咀戲要拍足20分鐘，頌鵬說：「因為個攝影師要不停捕捉鏡頭，我哋就蜻蜓點水，好似啄木鳥咁錫20分鐘。（有冇尷尬？）都合作過一次，上次係純愛，今次有突破，已經係螢幕情侶，但拍完之後都覺得有少少尷尬，始終唔係真情侶。」對於票房，他們表示是慈善電影，望為大家帶來正能量，貝怡亦希望有團體可包場欣賞。



Cherry等機會開始戀情



同場的Cherry為電影唱主題曲，她表示是自己作詞，而看電影前已完成作品，巧合地與電影題材非常相似：「同自己真故事好似，幾年前同個男仔有感覺，但冇一齊到，到最近又聯絡番，希望將呢段關係再昇華。（依家有冇一齊？）仲未，未知之後點。」



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