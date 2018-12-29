為港爭光！彭美詩擊敗多國佳麗選美奪冠

模特兒彭美詩（Mercedes Pair）早前參與全球貴族美后賽事，與各國佳麗爭妍鬥麗，最終贏得冠軍為港爭光，是首位港人贏得國際性選美賽事。她到觀塘接受許嘉浩（Karl）及賴彥妤的網台訪問，Mercedes直言勝出比賽感到非常榮幸，之後會有更多到海外工作的機會，甚至到美國拍戲：「唔排除呢幾年會飛多咗，但始終香港係我嘅根，唔會搬走或移民。（成日飛怕唔怕拍唔到拖？）依家冇拍拖，應該都冇時間，暫時工作先。」



而節目是本年的娛樂新聞回顧，Karl表示今年娛樂圈有很多喜事，包括多位藝人結婚及生BB，最令他驚喜是黃翠如及蕭正楠突然宣布結婚：「記得翠如喺有線嗰陣，我哋合作過，今年仲有幾位藝人，好似江若琳、阿嬌（鍾欣潼）都係我呢輩嘅人，同佢哋一齊成長，見到佢哋結婚份外開心。」至於賴彥妤表示細個已有唱阿嬌的歌，亦在兒童節目中見過蕭正楠，一直有支持他們，很高興他們今年成家。



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