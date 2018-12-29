擱置終身大事　黃美棋30歲前趕買樓做老闆

童星出身的「美棋BB」黃美棋天生童顏，但原來即將踏入三字頭。她懷着雄心壯志，目標是在30歲置業，又計劃明年開餐廳，實行在飲食業大展拳腳，更不惜擱置終身大事，暫時無意接受男友求婚。



黃美棋早前重返無綫，拍攝首套劇集《救妻同學會》，她的角色「叮噹」一場喊戲令人動容，大受讚賞。她透露有意拓展戲路挑戰做打女：「都有12年冇喺TVB拍劇，所以好多角色都冇喺TVB試過。譬如我日常生活唔會出街打交，但如果可以喺套劇裏面做就最好。」



正所謂孻女孻心肝，原本反對美棋重返娛樂圈的媽咪，口硬心軟變成她的私人顧問：「佢哋依家好支持我，媽咪睇完會話番畀我聽『喂！你嘅表現可以再好啲！啲街坊讚你做得好。』我睇得出佢心裏好支持我，但係始終媽咪會心痛個女咁辛苦。」



同男友有共識



對於即將踏入三字頭，美棋沒有半點困惑，反而多了堅定的人生目標。她直言希望30歲為父母置業：「如果我喺30歲可以買到樓嘅話，我覺得對得住自己。我好想佢哋搬個大啲嘅地方，等佢哋住得舒服啲。」人仔細細的她為了圓夢，近日與朋友合夥開台式餐廳，預計明年開張：「由細到大都想開一間餐廳做老闆，依家有機會就試吓。同埋之所以會做生意，就係為咗賺多啲錢，咁就可以快啲置業啦！」



搞作多多的她忙得不可開交，坦言對結婚不着急：「我哋都有自己想做嘅嘢，過幾年睇吓佢幾時求婚，最好唔係呢兩年囉！我有同佢講過，大家各自Focus喺工作上面，儲吓錢先再決定。」



場地：J.CO Donuts & Coffee （Tseung Kwan O）



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