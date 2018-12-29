【歐美大事回顧】人氣歌手密密封盤

今年外地娛樂圈喜事重重，兩個人氣男歌手Justin Bieber與Nick Jonas先後閃婚做老襯！與Selena Gomez多次離合的Justin，年中翻撻索模Hailey Baldwin個多月即求婚，後來齊齊領結婚證，上月於社交網正式以「你的名字我的姓氏」變Hailey Bieber，大方公告已婚喜訊！



26歲的Nick年初被爆撻着年長10歲的印度女星Priyanka Chopra，同樣火速訂婚，4個月後就於印度皇宮搞盛大婚禮，後來擺酒擺足3場，加埋前後無數派對，為新婚玩足3星期！



此外，美國話題女歌手Miley Cyrus年尾亦與撻着10年的型男影星里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）於家中舉行小型婚禮玩「秘婚」，網上流出現場影片令粉絲大為驚喜，二人幾日後於社交網晒攬咀相證實喜訊，十年情幾經波折，最後由分變婚，修成正果冧盡全城！



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