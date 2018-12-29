【日本十大娛聞回顧】西城秀樹離世粉絲心碎

2018年度不少名人紅星相繼隕落，日本殿堂級偶像歌手西城秀樹及《櫻桃小丸子》原作者櫻桃子等離世，無不叫粉絲心碎。至於「最強星二代」木村光希正式出道，因父母之名紅爆2018！



1. 日本歌壇及影壇相繼有紅星愪落，生前曾兩度中風的70年代日本殿堂級偶像歌手西城秀樹，今年5月因心臟衰竭離世，終年63歲。而患癌多年兼擴散至全身的老牌女星樹木希林，今年9月亦不敵病魔離世。



2. 陪伴你我成長的日本長壽動畫《櫻桃小丸子》的原作者櫻桃子，今年8月不敵乳癌離世，終年53歲。她生前一直沒有公布患癌消息，離世後獲家鄉靜岡縣靜岡市政府向她追頒市民榮譽獎。



3. 尊尼組合TOKIO的46歲成員山口達也，今年4月被爆出醉酒後於家中猥褻女高中生的性醜聞。雖然他事後與受害人和解不被起訴，但本來無限期停工的他，最終遭尊尼事務所解僱，並要入院接受戒酒治療。



4. 演出過經典日劇《魔女的條件》的36歲尊尼男星瀧澤秀明，今年9月宣布於年內退居幕後，跟隨現任尊尼事務所喜多川社長，專心打理娛樂製作等事務，其所屬的2人組合瀧與翼亦告解散。而樂壇天后安室奈美惠亦於今年9月16日正式引退。



5. 日本萬人迷木村拓哉的15歲細女光希，今年5月宣布以藝名「Koki」入行做模特兒。挾「最強星二代」之名，光希入行不久即獲多個國際品牌起用。今年10月，她首度訪港與媽咪工藤靜香出席活動，所到之處更造成哄動！



6. 日本女團Morning娘的33歲舊將吉澤瞳，今年9月6日涉嫌醉駕撞傷兩名途人後不顧而去，案件於11月30日宣判，吉澤瞳被判入獄兩年，緩刑五年。裁判官表示吉澤瞳犯案時，體內酒精含量比其他案件高，而且令受害人面部留下傷痕，案情相當嚴重。事發後，吉澤瞳宣布引退離開藝能界，星途亦告玩完。



7. 日本名導是枝裕和的電影作品《小偷家族》，今年5月在康城電影節奪得最高榮譽金棕櫚獎，又入圍金球獎提名，揚威海外。在日本上映票房氣勢如虹，在當地開畫7星期仍然穩佔票房榜十大，累積破45.3億日圓（約3.1億港元）。

而日本導演上田慎一郎執導的電影《屍殺片場》，「刀仔鋸大樹」只用了21萬港元超低成本製作，在日本公映勁收31.2億日圓（約2.1億港元），同時捧紅片中籍籍無名的上田慎一郎與演員濱津隆之、真魚、秋山柚稀、竹原芳子（Dunguri）等。



8. 日本男星田中圭夥拍吉田鋼太郎和林遣都主演的BL神劇《大叔的愛》，安排在深夜時段播映，但口碑及愛歡迎程度超越黃金時段的日劇，獲網民選為2018最喜愛劇集，令三位演員人氣急升，原班人馬拍攝電影版，躋身入十大流行語。



9. 35歲的日本前AV女優蒼井空結婚近一年，曾一度因為卵子品質欠佳未能成孕，不過兩人終克服不育，12月11日同DJ老公在台灣記者會上，宣布已經懷有約五個月身孕，預產期是明年春天。



10. 今年11月，日本AV業界掀起一陣恐慌，事緣「AV人權倫理機構」於10月22日公布，有一位AV女優於9月確診感染HIV病毒，屬日本AV業界史上首宗事例，事件爆出後，AV女優寶生莉莉曾在網上公開性感染病毒測試報告，以證自身清白。而該女子曾任職風月場所，相信是從拍攝以外的途徑感染，曾跟她合作的19位男優未有感染，該名感染HIV病毒的女優經已引退。



