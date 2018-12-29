韓國十大娛聞回顧：具荷拉與舊愛互毆最爆

總結今年韓國娛樂新聞，雖然有韓國天團Big Bang成員太陽與閔孝琳舉行世紀婚禮，以及泫雅認戀師弟E'Dawn後頻頻高調放閃，但今年仍被不少負面新聞充斥演藝界，當中尤以女歌手具荷拉與舊愛互毆的風波最轟動！



具荷拉被毆至子宮出血

韓團KARA的27歲前成員具荷拉與同齡髮型師前男友崔某，於9月在寓所爆出互毆風波後，具荷拉公開婦產科診斷報告，指自己被崔某毆至子宮及陰道出血，之後有傳媒公開具荷拉曾向崔某下跪的閉路電視畫面，崔某再被爆以性愛短片威脅具荷拉，欲摧毀其演藝事業，又被發現曾偷拍具荷拉的性愛照片，崔某因涉恐嚇、傷人及違返性暴力罪行被送檢，具荷拉亦因涉傷害罪名被送檢。



「#MeToo」風潮

鼓勵性侵受害人站出來的「#MeToo」風潮今年2月席捲韓國，多名演藝界人士爆出性醜聞，包括53歲男星曹在顯、賣座韓片《與神同行》的50歲著名喜劇男星吳達秀、金柱赫遺作《興夫》的導演曹根賢及《師任堂，光的日記》的演員崔用閔等。



趙珉基畏罪自殺

而被爆在大學任職期間涉嫌性騷擾多名女學生的男星趙珉基因畏罪自殺，被發現在停車場倉庫上吊身亡，終年52歲，留下遺書向受害學生及家人道歉。



楊藝媛淫照案

網紅楊藝媛於5月含淚拍片，聲稱數年前到影樓拍寫真，曾被拍得不雅照片及遭在場攝影師性騷擾，該批淫照其後在網上外洩，涉案的攝影師遭檢方求刑判監4年。



重查張紫妍案

韓劇《花樣男子》的韓星張紫妍於2009年3月7日自殺身亡，終年29歲，死前留下遺書控訴生前被要求陪酒及陪睡換取工作，在#MeToo風潮下，網民發起國民請願要求重新調查張紫妍案。警方與檢方其後重查張紫妍案，可惜於今年8月4日案件的公訴期屆滿前也沒有新進展。



李瑞元涉性騷擾

韓劇《任意依戀》與《醫療船》的21歲韓星李瑞元，5月中被爆涉醉酒後性騷擾及用利器恐嚇女星，隨即被飛出新劇，案件仍未審完，他便於上月20日入伍，案件將移交軍事裁判所。



防彈少年團爆紅全球

2013年6月出道的韓國男團防彈少年團（BTS）近年人氣席捲全球，創下多個K-pop新紀錄，5月第二度獲邀出席美國《Billboard音樂獎》，並連續第二年勇奪「最佳社交歌手」，並成為首度在該頒獎禮演出的韓國單位，9月更在紐約聯合國大會發表長達7分鐘的英文演講，成為首隊獲邀出席紐約聯合國大會的韓國歌手，認真威水。而人紅自然是非多，成員Jimin被翻炒過往曾身穿印有日本原子彈爆炸圖案的光復節Tee，立即被踢出日本音樂節目《Music Station》及年末音樂騷《紅白歌唱大賽》。



韓藝瑟遇醫療事故

韓劇《茶煲阿四》的37歲女星韓藝瑟今年4月驚爆遭遇醫療事故，她在醫院做脂肪瘤手術期間灼傷傷口，皮膚一直未能縫合，留下巨型疤痕，令她精神崩潰，而她於7月簽約新公司，於8月復工，努力振作。



太陽2月娶閔孝琳

曾演出賣座韓片《陽光姊妹淘》的32歲女星閔孝琳於今年2月與天團Big Bang成員太陽舉行世紀婚禮。而太陽於婚後不久便以陸軍身份入伍，預計明年11月10日退伍。據悉閔孝琳每周也會到軍中探望丈夫，太陽亦會趁軍中休假外出陪老婆，十分恩愛！



泫雅認愛遭解約

現年26歲的韓國性感女歌手泫雅與24歲的男團Pentagon前成員E'Dawn，於今年8月被爆拍拖，所屬的Cube事務所初時否認戀情，但二人卻於翌日高調認愛，激嬲Cube事務所，並欲怒炒二人，二人最後於協議下與事務所解約，而回復自由身後他們愛得更高調，頻以情侶檔接Job，攞正牌晒恩愛。