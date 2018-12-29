史上最年輕！李昇基奪SBS演藝大獎惹爭議

去年10月底退伍的31歲韓星李昇基，憑退伍後參演的首個綜藝節目《家師父一體》，於昨晚舉行的《SBS演藝大賞》擊敗「國民MC」劉在石，勇奪最高榮譽的「演藝大獎」，宣布李昇基獲獎的一刻更錄得16.5%最高瞬間收視，並稱冠同時段，而宋智孝則有份頒獎給他。



李昇基上台領獎時，坦言感受到這個大獎的沉重，心情亦很複雜，認為大家也感受到這個獎並非因為他的才能而獲獎，大獎還包含了對一同演出節目的師父們的人生哲學與信念。



李昇基曾於2011年在《KBS演藝大賞》與綜藝節目《兩天一夜》的團隊一同獲得「KBS演藝大獎」，今次則是他以個人名義首度獲得大獎，亦成為史上最年輕的「SBS演藝大獎」得主。



不過，事後卻有網民留言稱不能接受這個賽果，認為這個獎是頒予他及李尚允、陸星材及梁世亨過去一年合作全體節目人員，並非僅憑他一人力量，又質疑有造假之嫌，認為電視台是因為李昇基退伍後選擇的首個綜藝節目才頒獎給他，甚至有網民在青瓦台國民請版留言，表示對李昇基獲得大獎的不滿。不過，也有大批粉絲力撐李昇基獲大獎實至名歸，因節目播出期間連續41周稱冠同時段。