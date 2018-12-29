《RM》獲團體獎　金鐘國洪真英贏情侶獎互攬

韓國SBS電視台年底盛事《SBS演藝大賞》於昨晚舉行，去年10月底退伍的31歲韓星李昇基憑退伍後參演的首個綜藝節目《家師父一體》勇奪最高榮譽的「演藝大獎」，而人氣綜藝節目《Running Man》（RM）總動員昨日在頒獎禮前一起亮相紅地氈，齊齊大擺招牌甫士合照，全昭旻以露肩白色裙谷胸上陣，性感迎戰身穿黑色喱色裙的宋智孝。



最終《RM》獲得「最佳團體獎」，李光洙與全昭旻及梁世亨各自獲頒「人氣獎」及「最優秀獎」，至於金鐘國則捧走「製作人獎」，金鐘國有份演出的另一節目《我家的熊孩子》更贏得「年度最佳節目」，他與緋聞女友洪真英則撼贏另一對候選人光洙與全昭旻，獲得「最佳情侶」，二人更在台下起哄下大方互攬道賀！



SBS演藝大賞部分得獎名單：



大獎：李昇基 （家師父一體）

製作人獎：金鐘國（《Running Man》、《我家的熊孩子》）

最優秀獎（綜藝部門）：全昭旻（《Running Man》）

最優秀獎（Talk Show部門）：梁世亨（《俘獲芳心頻道》）

優秀獎（綜藝部門）：趙寶兒（《胡同餐館》）、陸星材（《家師父一體》）、

優秀獎（Talk Show部門）：蘇怡賢（《同床異夢2》）、李尚敏（《我家的熊孩子》等）

人氣獎：李光洙（《Running Man》）

最搶鏡獎：勝利（《俘獲芳心頻道》、《我家的熊孩子》）

最佳團體獎：（《Running Man》）

最佳情侶獎：金鐘國、洪真英

年度最佳節目：《我家的熊孩子》

最具挑戰獎：全慧彬（《叢林的法則》）

最佳家庭獎：印喬鎮、蘇怡賢（《同床異夢2》）

新人獎：李尚允（《家師父一體》）、姜京憲（《燃燒的青春》）

年度Hot Star獎：裴正南《我家的熊孩子》

