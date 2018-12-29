被迫遷失控鬧人　Bob認發爛渣Say Sorry

近日藝人林盛斌（Bob）於「迫遷」事件中涉發瀾渣鬧人，被網民批評態度有問題，Bob接受東網訪問時直認當時情緒失控，他解釋搬入去時知道隔籬左右住咗十年以上，以為自己都可以安居樂業，突然收到通知要搬走，最後限期正喺農曆新年前年廿幾要搬走，因工作忙碌兼一家八口搵樓有難度，曾多次與地產代理商討，希望可以過年後才搬出，但每次結果都係一樣限期冇變，Bob表示：「我一向EQ都唔錯，可能係多嘢忙緊，加上擔心屋企人過年前好頻撲，當時突然間情緒失控，大聲咁鬧個地產代理，之後冷靜落嚟，有打畀地產代理say sorry，對方都話明白我嘅處境，成件事業主態度好好，地產代理冇問題，係我自己控制唔到情緒。」



將於一月頭舉行Talk Show的Bob，雖然要不停度稿，終於可以抽到一日時間全力執拾細軟預備搬屋，他表示完騷未能休息：「一完騷就要趕去買傢俬，希望過年前可以順利入伙，如果唔係過年期間拖男帶女真係『哩咁Hea』。」Bob續說九龍塘的新居比現居大少少，價錢亦相對貴少少，至於早前放售的小朋友瀡滑梯床，他謂：「如果放唔到都唔會搬去新屋，因為唔啱太用，呢啲都係少事，最緊要係屋企人住得舒舒服服。」



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