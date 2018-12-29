【一文睇晒】教你點分娛圈孖仔孖妹！

近期娛樂圈興撞樣，不少藝人都被指有「失散多年的孖生兄弟或姊姊」，不過撞樣始終不及真正的孖生兄弟或姊妹似樣，有些更似到「傻傻分不清」，外人很難一眼就分辨到，以下就是多對圈中的Twins，大家一起學學如何分辨！



衛蘭、衛詩



唱得之人衛蘭及衛詩堪稱「樂壇姊妹花」，兩人外形及五官相似，只是妹妹衛詩高一些，髮線亦較高，兩姊妹的身形亦一樣時肥時瘦，認真神奇！除了外形相似外，兩人聲線亦很似，衛詩亦曾講過很多人認錯她是衛蘭，又笑言兩人小時候曾對調身份上堂，但都沒有人發現，可見她們真的很難分！



周志文、周志康



「巨聲幫」出身的周志文及周志康是一對似到難以分辨的孖生兄弟，兩人無論五官、面形、身形都似到十足十，最搞笑的是，就連無綫都試過認錯他們幾次。對於大家經常認錯他們，周志文就教大家：「我左邊下巴有粒癦，細佬就右邊下巴有粒癦，我鼻翼闊啲，細佬就窄啲。」大家記得這個方法，以後就識分啦！



Soler



樂隊Soler由哥哥Julio及弟弟Dino這對孖生兄弟組成，兩兄弟相當似樣，但如果要分的話，Dino的面形較圓，Julio就較為窄長。此外，可能因為Dino已成人父，所以散發住爸爸的慈祥，而Julio就較Cool。不過最明顯的是，Julio長期留鬚，一看就知誰是哥哥，誰是弟弟！



莊思明、莊思華



藝人莊思明除了有個家姐莊思敏之外，亦有個孖生家姐莊思華，之前兩姊妹就穿上同款服裝，化身「孖公仔」上節目唱歌。這對Twins認真似樣，只是思華的五官較集中，思明的面形就長少少，身高亦較思華高一些。



湯鎮業孖仔



「五虎」之一的湯鎮業育有一對孖生兒子湯君慈和湯君耀，兩個仔近年亦步爸爸後塵加入娛樂圈。身為「小鮮肉」的他們盡得爸爸真傳，青靚白淨，靚仔之餘又大隻。兩兄弟當然似樣，不同的是細佬君耀較高，而且較Cool，兩兄弟的性格亦不同，細佬較內向，哥哥則較健談。



李泳豪、李泳漢



李家鼎之子李泳豪及孖生哥哥李泳漢都是面形圓圓，因為媽媽施明是混血兒的緣故，兩兄弟的輪廓及五官都較深，而長大後泳漢就較高，兩兄弟亦較為易認。兩人自小開始做童星，其中泳豪現時仍有拍劇，而泳漢就擁有幸福美滿的家庭。



彭氏兄弟



導演彭順和孖生細佬彭發這對「彭氏兄弟」拍過不少著名鬼片，要分辨兩兄弟的話，弟弟彭發總是留着一把長髮，面形較長，而彭順的髮型就較短，面形亦較圓。最明顯的是，彭順娶了影后李心潔為妻，看她跟誰較親近，就知道誰是彭順啦！



倪晨曦與妹妹



「網絡女神」倪晨曦靚女就不用講，現實中她有個同樣顏值高的孖生妹妹倪晨曄，而在圈中她都有個大她3個月的「孖生家姐」，就是跟她十分似樣的「靚湯」湯洛雯！早前兩人在愚人節上載對方跟自己打扮一樣的照片，成功呃了不少人！兩人之前又拍住上參加《美女廚房》，加上換面特效後，兩人簡直似樣到分不到，有不少網友都指比起倪晨曄，靚湯與倪晨曦似乎更似樣！



陳凱琳與細佬



除了孖生兄弟或姊妹外，圈中亦有少數龍鳳胎，一次過湊成「好」字是不少媽媽夢寐以求的事！其中近日宣布有喜的港姐陳凱琳有個孖生細佬Derek，雖然他們的父母是純正華人，但兩姊弟都似足混血兒，兩人由細到大都是面長長，眼大大兼輪廓深。之前他們就孖住一起拍廣告，不少網友更大讚細佬似足印度裔英國男星Dev Patel！



何超蓮、何猷啟



賭王何鴻燊三房千金何超蓮及細佬何猷啟亦是龍鳳胎，兩姊弟深得爸爸的遺傳，輪廓深邃似足混血兒，女的樣靚身材正，男的高大靚仔！但搞笑的是，原來超蓮還有個「孖生家姐」，就是堪稱360度無死角的鍾欣潼（阿嬌），兩人都是面尖尖眼大大，而且笑容甜美，不少網友都指兩人似足兩姊妹！但不要忘記，阿嬌還有個好姊妹蔡卓妍（阿Sa），當年因為兩人似樣，故以組合「Twins」出道，如此屈指一算，媽呀，四人關係認真複雜！