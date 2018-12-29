劉愷威溫馨抱女行街　楊冪嗌好好走下去

藝人楊冪與劉愷威日前宣布已於今年離婚，結束近5年嘅婚姻關係，並承諾以親人嘅身份共同照顧撫養孩子。昨日楊冪自離婚後首次公開現身活動，佢表示：「我覺得好演員的路還長，我會慢慢好好地走下去。」



另一邊廂，昨日網上亦瘋傳劉愷威帶住女兒小糯米同媽咪出街嘅片段，有網民聲稱喺香港某商場撞到劉愷威，相中劉愷威戴住口罩，打扮低調，手中仲抱住小糯米，小糯米好奇四圍望，非常精靈！而劉母就默默跟喺兩人背後，三人行畫面溫馨。不過，相中其他路人着上短袖，有外界就質疑呢批係舊相。



根據內地傳媒，以楊冪為首嘅公司嘉行傳媒對此澄清指片段係一年幾之前拍下嘅，同時工作人員亦表示：「令人感到無奈和氣憤的是，有心人士此時傳播一年多前的視頻，把孩子推到輿論的風口浪尖。我們誠懇地再次請求大家，尊重兩人的選擇，不要打擾孩子和雙方家人，還孩子一個健康平靜的成長空間。」



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