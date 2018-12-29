西野最後《紅白》綵排King＆Prince五缺一

日本年度樂壇盛事NHK《第69屆紅白歌唱大賽》於大除夕舉行，今日早上在東京涉谷NHK會堂展開綵排，尊尼男團Hey! Say! JUMP首個出場，成員將與早稻田大學啦啦隊「SHOCKERS」合作。其他綵排的歌手則有三代目 J Soul Brothers、King & Prince、乃木坂46、EXILE、Aimyong、Sexy Zone、刀劍男士及Aqours等。



King & Prince成員平野紫耀受訪時表示，因為首次出場，所以心情特別緊張，成員岩橋玄樹因驚恐症惡化要休息停工，因此今次演出只得5名位成員，一眾不忘向隊友送上祝福，​隊友岸優太透露會定期跟岩橋聯絡，對方也希望早日復出。至於Sexy Zone亦因成員松島聰亦因驚恐症惡化停工而只得4名成員上陣，成員之一的菊池風磨表示希望松島專心休養，不想令對方有壓力，故未有聯絡。



而乃木坂46現身時，即將離隊的人氣成員西野七瀨最受注目。她與即將離隊的AKB48一姐指原莉乃，同樣是最後一次以成員身份演出《紅白》，相信當晚演出最矚目。而首次《紅白》出場的23歲的女歌手Aimyon，綵排《紅白》時自爆家人及祖母最開心，她就希望可以在現場見到影后安藤櫻和松任谷由實等大前輩。