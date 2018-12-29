勁似樣！勝利超錫妹妹買禮物大手筆

韓國天團Big Bang成員勝利在昨晚播出的節目《我獨自生活》中，公開會計師為他做的財務分析結果，當會計師指他花了22%的錢在娛樂上，而花在進修方面只有1%，就令勝利十分驚訝，並坦言有些消費如果再多作考慮，便可以減少，承諾會反省和改變消費觀念。



不過之後勝利就因為妹妹而再次大破費，勝利公開與他生得勁似樣的妹妹，他指妹妹生日將至，至過往曾送過衣服、手袋及銀包等送給妹妹，但從未見她用過，亦沒試過拍照放上網炫耀，所以今次便打算到妹妹去樂器店，由她選自己喜歡的東西做禮物，最終妹妹選了最新款的器材，當勝利知道要98萬韓圜（約6,976港元）時，便立即嚇到口窒窒，更問店員：「有冇得免稅？」場面爆笑，但最終勝利還是決定將器材買下送給妹妹。



買完樂器，二人就去到附近的Cafe坐下，當勝利問妹妹身邊的朋友會否問起他時，妹妹就說：「佢哋只要問G-Dragon同太陽，冇人問起你。」令勝利十分無癮，不過勝利的妹妹亦坦言被人知道是勝利的妹妹之後，平時就會更在意別人的看法，也因為哥哥的明星，自己做的事也不可以引起誤會，所以一切都要較小心，而勝利就指一直很擔心妹妹：「妹妹試過因為壓力而出現皮膚和健康問題。」