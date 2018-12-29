以色列老牌作家離世　舊拍檔妮妲莉撰文哀悼

以色列著名作家Amos Oz日前離世，享年79歲。他的名作為2002年出版的自傳式小說《A Tale of Love and Darkness》。而小說於2015年被同鄉女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）被改編成電影《耶路撒冷的女兒》，妮妲莉更自導自演，在片中飾演Amos母親。妮妲莉得知他死訊後，她亦有在Instagram（Ig）貼相留言悼念。她留言指自己已心碎，失去了靈魂以及心靈。並讚揚他為大家生命中帶給好多美善、愛及和平，妮妲莉不忘叫大家讀他的書籍並向其家人及朋友慰問。



除了Amos之外，70年代創作經典名曲《Killing Me Softly with his Song》的美國老牌作詞人Norman Gimbel本月19日亦在加州寓所離世，享年91歲。首歌於70年代由Roberta Flack唱到街知巷聞，90年代組合Fugees翻唱令首歌翻hit，73年他憑此曲與作曲家Charles Fox獲兩個格林美音樂獎 。



此外，他作過英文版Bossa Nova名曲《The Girl from Ipanema》，他亦作過不少電影及電視歌曲，77年憑Jennifer Warnes主唱的電影《諾瑪蕾》（Norman Rae）主題曲《It Goes Like It Goes》而獲奧斯卡最佳原創歌曲獎，84年他獲選為美國唱作人名人堂。