阿仔幫手把關！張慧儀自爆有追求者勁啱Key

藝人張慧儀早前接受電台訪問，現年45歲的她，依然美麗如昔，自從收養了養子Hanson後變得溫柔兼實在。張慧儀坦言年輕時很貪玩，但並不貪慕虚榮，當年拍三級電影，也堅持三點不露。她多謝仔仔的來臨，讓她了解到自己也可以做個好媽媽，雖然外界有人以為Hanson是她的私生子，但對張慧儀來說並不重要，她更視仔仔為最好的愛情過濾器，為自己過濾了不合適的人。這個過濾器效果立竿見影，張慧儀說真正愛她的人不會介意，不接受仔仔的人不會是與她行到老的人，因為這反映了大家的價值觀有很大出入。



與羅霖互相鼓勵



提到追求者，她坦言多年來有一個很合適的人曾經出現，惜最終大家都因不懂處理對方的孩子而放棄，對緣分持開放態度，不會不接受，但亦沒有渴求。近年張慧儀與羅霖再度合作，兩個單親媽媽互相鼓勵，學懂在子女面前要堅強，不可有太多負面情緒，要懂得釋放自己。



英文名有段古



養子Hanson自被收養後，跟了她姓張，本來張慧儀為他改名為張俊軒，因有玄學家指這個名字不好，她又為兒子改名為張晃維，她笑說：「以前囝囝真係經常搖搖晃晃，可能就係叫錯咗名，哈哈哈！」至於英文名Hanson的意思，張慧儀真心覺得兒子好handsome，好靚仔，因讚兒子靚仔時被人聽錯，於是將錯就錯叫囝囝為Hanson。



唔做壞人禁性感



患先天性心臟病的Hanson剛完成了手術，張慧儀鬆了一口氣說：「2019年我嘅新年願望係一切順利，並能夠搵到適合自己發揮嘅角色，佢依家15歲，對我好嚴格，佢唔要我做壞人，又唔要我性感，完全冇問題。」



獲讚女中豪傑



張慧儀珍惜和兒子一起的每一天：「佢話我係女中豪傑，我亦要多謝佢，佢令我感受到真愛，愛係冇需要血緣嘅，假如他日Hanson真係走先，我亦會為佢創立一個『慧儀之家』，去照顧更多孤兒。」



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