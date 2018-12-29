威盡《全球華語》！祖兒奪6獎做大贏家

《2018全球華語歌曲排行榜》今日宣布獎項結果，結果香港歌手共囊括27個獎項，其中容祖兒共奪六個獎，包括「最受歡迎女歌手獎」、「五大最受歡迎女歌手獎」、「最佳舞台演繹女歌手獎」、「全能藝人獎」、「最受歡迎對唱歌曲獎」以及「年度二十大金曲獎」，與同奪六獎的林俊傑共同成為大贏家。



「最佳男女歌手獎」分別由陳奕迅（Eason）和李幸倪（Gin Lee）獲得；「五大最受歡迎男女歌手獎」除了祖兒外，得獎包括李克勤、Eason、莫文蔚和Gin Lee，香港歌手共佔了五席；JW（王灝兒）則奪「地區傑出歌手大獎（香港）」、方大同攞到「最受歡迎創作歌手獎」、Twins奪「最受歡迎組合獎」、「最受歡迎樂隊獎」則由樂隊Dear Jane擇下，而Eason的《C'mon in~》獲「最佳專輯獎」。



「年度二十大金曲獎」中有半數為香港歌曲，包括Eason的《漸漸》、謝安琪的《人妻的偽術》、莫文蔚《慢慢喜歡你》、容祖兒《心之科學》、薛凱琪《520》、謝霆鋒《異想天開》、李克勤《失魂記》等。











