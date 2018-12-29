曾經歷小產！陳少霞佗B照超聲波血壓高

42歲前藝人陳少霞承認佗第三胎已三個月，有指她一直想為61歲老公李文輝生BB，去年曾經歷小產，令她極度傷心，收埋自己與外界完全隔絕。又有傳她曾接受人工受孕，可惜未能成功，令她打消了生BB的念頭，但這次突然自然懷孕成功，令她與老公都相當驚喜。她回覆東網說﹕「依家精神好咗好多嘞。懷孕初期成日反胃作嘔，好怕煙酒及油煙味，所以好耐冇入廚房，每日以白飯及烚粟米醫肚，所以瘦咗，但去睇醫生佢哋話係正常嘅，冇反應先唔好。好記得第一次去照超聲波，護士話我係咪有高血壓，因為血壓偏高，好彩照完話胎兒好健康、一切好好，咁我個心定咗再度血壓，血壓真係正常番冇事，護士叫唔使咁緊張。」



至於預產期正值少霞夫婦結婚紀念日前後，令她額外好開心，她說：「有咗就成年咩嘢禮物都唔使送畀老公嘞，可以慳番，呢樣係佢最好嘅禮物囉。我哋都好感謝外界朋友嘅支持，有啲朋友仲開心過我，亦都多謝媒體嘅關心，祝大家新年進步。」









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