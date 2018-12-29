自爆追仔成功？城城勁風騷：係呀！

天王郭富城（城城）今日孖住老婆方媛恩愛現身馬場，而其愛駒「舞士精神」更第一次出賽即跑第一，風頭認真一時無兩。講到愛駒跑第一，城城表示賽前以平常心面對，因為自己養過兩匹馬，好明白賽事有好多變數，並指自己初初見到愛駒時已經好鍾意，好開心能夠擊敗其他有經驗嘅對手。



當問到方媛及「仔」女撐場腳頭好時，佢風騷表示：「係呀，太太同小朋友都有嚟，頭先喺上面都玩得好開心，囡囡見到啲朋友都好活躍。（咁旺你會唔會帶多啲佢嚟？）等佢再大少少先啦，不過我將來都可能會帶佢學策騎。（有冇帶佢去餵馬？）未呀，之前都好忙，未有時間。」



佢又續指好多謝身邊朋友咁支持「舞士精神」，笑言自己賽前沒有太大信心，所以都冇落重注，並指將會同屋企人食飯慶祝。至於講到嚟緊嘅演唱會，佢透露：「今晚我就要出發去大陸，後日就係巡迴演唱會。（天氣咁凍有冇做足保暖措施？）其實武漢、南京嗰幾場都好凍，所以一路都有保護好自己。」



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