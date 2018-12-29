【黃母設靈】黃秋生感謝好友送花牌

影帝黃秋生母親黃尊儀早前病逝，享年87歲，今日假香港殯儀館設靈，翌日出殯，並於歌連臣角墳場土葬。雖然秋生未有公布喪禮詳情，但不少圈中好友包括劉青雲、張敬軒、黃子華、方中信等送上花牌。而靈堂橫匾寫上福壽全歸，中央有秋生母親的黑白遺照，前面則有一個粉紅色心形花牌，下款寫上秋生及太太名字，另一花牌則是秋生兩個兒子睿銘及煜政。



「淨係講Bye Bye」



秋生於下午三時多於助手陪同下，與舅父現身殯儀館，未幾秋生太太與細仔到場，二人不發一言入場。期後秋生單拖接受訪問，透露是日忙於處理到場花牌等事情，尚未有時間靜下來，但當瞻仰母親遺容時，心情依舊難過：「借呢個機會想多謝啲朋友，因為我唔想煩啲朋友，但佢哋都好有心送花牌嚟。（有冇陪葬品畀媽媽？）執咗啲衫，佢鍾意大紅大綠，整咗個頭箍畀佢，但佢縮水甩咗，幫佢戴番又斷，即係唔鍾意啦！由佢。」問到可有與母親講離別話？秋生幽默表示：「淨係講Bye Bye，唔會講好走嗰啲嘢，咁核突，好似叫人好行夾唔送咁。」



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