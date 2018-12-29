MBC演藝大賞：韓惠珍晒腿景麗低胸鬥搶鏡

韓國MBC電視台的年度頒獎禮「MBC放送演藝大賞」今晚在首爾上岩洞MBC舉行，一眾角逐獎項的韓星盛裝出席紅地氈。



其中憑節目《我獨自生活》而撻着的模特兒韓惠珍與全賢武，是否認分手後首度公開露面，韓惠珍身穿黑色透視裙，大晒長腿，相當性感，穿上白色低胸裙的朴娜萊站在韓惠珍旁邊就顯得十分嬌小，而今年新加入的MAMAMOO成員華莎，平時在舞台上裝扮性感，但今日就穿上白色套裝，比較密實，而全賢武就拿着咪座擺出搞笑甫士，令女友及一眾主持都忍不住爆笑。



至於女團9muses的景麗就身穿白色露肩低胸裙現身，因為擔心裙子往下滑，她不時將裙子拉上，而她是與薛仁雅及李尚敏等代表《Section TV演藝通訊》出席。有份出演《真的漢子300》的Berry Good成員祚炫亦穿上低胸裙大晒豐滿上圍搶鏡。



頒獎禮司儀由Big Bang成員勝利、Girl's Day成員惠利及全賢武擔任，而大獎將由《黃金漁場》的金九拉、《我獨自生活》的朴娜萊、《全民干預視角》的李英子及《我獨自生活》的全賢武角逐。