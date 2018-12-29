新城：謝安琪古天樂獲合唱歌獎

「新城勁爆頒獎禮2018」今晚舉行，古天樂和謝安琪的合唱歌《(一個男人)一個女人和浴室》，獲頒勁爆合唱歌，不過古天樂未有出席，只得謝安琪上台領獎，阿Kay謂：「我真係好開心呢隻歌得到呢個合唱獎，好想多謝古天樂喇，因為佢的確好耐冇音樂作品，而佢今次係我都想為佢喝采嘅，咁佢係呢隻歌嘅演繹都深深打動我，所以我係好開心呢首歌得大家嘅支持，多謝Wyman填詞，監製麥浚龍、Jerald，多謝大家。」



大會宣布勁爆監製得獎由麥浚龍和王雙駿的專輯《勇悍．17》獲得，因麥浚龍沒有出席，由謝安琪（Kay）上台代領，Kay未知是否因代領而緊張，她謂：「佢哋代我，唔係，係叫我多謝大家，佢哋話做咗一首心跳冒汗嘅歌好榮幸，多謝大家支持。」



而歌手李幸倪（Gin Lee）《自我感覺還好》、吳浩康《那怕最終一個人》奪勁爆歌曲。吳浩康又負責頒「勁爆國語力專輯」獎，由陳奐仁專輯《Afterthought》奪得。成功瘦身的吳業坤，憑歌曲《凱旋門》獲頒「勁爆我撐歌曲，他上台攞獎時見到他瘦到面尖尖。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr