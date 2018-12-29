徐子珊苗僑偉P圖比併　不死珊贏嘅機會係…

近年唔少藝人都成為網民改圖嘅對象，好似有「萬能Key」之稱嘅馬德鐘，以及「講呢啲」嘅劉江等，而最近喺邵氏網劇《守護神之保險調查》碰頭嘅徐子珊同苗僑偉亦同樣係改圖界嘅佼佼者。呢日See See TVB facebook專頁就上載咗一段惡搞片段，為佢哋嚟個「P圖大比併」！



新一代「萬能Key」



一開始，徐子珊大晒自己曾經瘋傳網絡嘅改圖，當中佢被P上嘅角色多不勝數，唔單止一人分飾晒《西遊記》幾師徒，就連韓劇、名畫、荷里活電影，甚至卡通人物都畀佢做過，果然係新一代「萬能Key」！其實子珊之所以經常被改圖，全因佢喺劇集《潛行狙擊》、《神鎗狙擊》及《點金勝手》遇上意外後都大難不死，除咗獲封「不死珊」之外，佢喺《點》入面嘅一張用繃帶包住頭部嘅截圖，更被瘋狂惡搞「流芳百世」！



大量表情包完勝



雖然「不死珊」來勢洶洶，但苗僑偉都唔輸蝕，事關子珊嘅改圖全部都係得一個表情，但苗僑偉就唔同，佢當年喺劇集《賭場風雲》演技大爆發，超激動演出畀網民瘋狂Cap圖，唔止造就咗「你今日贏嘅機會係零呀！」、「我四條A呀！」等金句，仲有大量表情包，簡直完勝「不死珊」！唔少網友都大讚好笑，仲話好期待今次徐子珊喺《守》入面係生定死。



網民有話兒：



Mixi Gxxt Cxxxxam：你今日贏嘅機會係零呀！

Lxk Kxx Chxxu：不死珊今次會唔會死？

CxxxHo Kxx Pxxi：其實澤囝都好有潛質！

Axxxxnio Wxxng：咁都畀你抽到水haha



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