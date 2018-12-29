新城：得獎名單一文睇晒！

2018年12月29日 23:08
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    《新城勁爆頒獎禮2018》得獎名單一文睇晒！

    勁爆歌曲：《認真如初》陳柏宇
    《老少平安》周柏豪
    　《停半分鐘聽一闋歌》許廷鏗
    《自我感覺還好》Gin Lee李幸倪
    《寧願當初不相見》Dear Jane
    《半杯入魂》側田
    《愛情是一種法國甜品》林二汶
    《那怕最終一個人》吳浩康
    《只想與你再一起》菊梓喬
    　　　　　《騎膊馬》泳兒
    勁爆播放指數歌曲：《天才兒童1985》張敬軒
    勁爆年度歌手：張敬軒
    勁爆專輯：〈Senses Inherited〉張敬軒
    勁爆演繹大獎：謝安琪《人妻的偽術》
    勁爆演藝繽紛60大獎：薛家燕
    勁爆至尊歌手大獎：鍾鎮濤
    勁爆國語力專輯：〈Afterthought〉陳奐仁
    勁爆國語力歌手：G.E.M.鄧紫棋
    勁爆國語力歌曲：《倒數》G.E.M.鄧紫棋
    勁爆男歌手：陳柏宇／周柏豪／許廷鏗
    勁爆女歌手：謝安琪／Gin Lee李幸倪／鄭欣宜
    勁爆樂隊：Dear Jane／Supper Moment／ToNick
    勁爆組合：Robynn & Kendy／Super Girls ／Lil' Ashes小塵埃
    勁爆唱作人：側田／林奕匡／AGA江海迦
    勁爆作曲：林奕匡《一世同學》、 AGA江海迦《小問題》
    勁爆填詞：Supper Moment《橙海》
    勁爆編曲：Brian Chan／陳奐仁／廖志華《那怕最終一個人》
    勁爆監製：麥浚龍／王雙駿《勇悍．17》
    勁爆音樂製作：馮穎琪／謝國維《和好》
    勁爆合唱歌：《（一個男人）一個女人和浴室》古天樂／謝安琪
    《不枉》沈震軒／享樂團／莫凱謙
    勁爆我撐歌手：吳業坤
    勁爆我撐歌曲：《凱旋門》吳業坤
    勁爆我撐新人：黃妍
    勁爆躍進歌手：梁釗峰／鄧小巧／鄭融／鍾舒漫／許靖韻／胡鴻鈞／布志綸／
    Sukie S石詠莉／MastaMic
    勁爆新人：洪嘉豪／曾樂彤／戴祖儀
    勁爆獨立音樂人：陳蕾／Hinry劉卓軒