新城：先拔頭籌！張敬軒擸3獎成大贏家

「新城勁爆頒獎禮2018」今晚舉行，歌手張敬軒首張音樂成績表先贏3獎，包括勁爆年度歌手、勁爆播放指數歌曲《天才兒童1985》及勁爆專輯《Senses Inherited》。在台上軒仔表示：「入行以來喺新城獲嘅大獎最多一晚，今次嘅功勞係係歸功我嘅公司、我嘅團隊，而我得嘅榮耀係歸功天父，多謝歌迷真係同我風雨同路，多謝大家。」



張敬軒接受後台訪問表示：「大家畀面啫，團體幫我拍咗好多片同做咗好好嘅歌，我今年都出咗兩張碟，如果計埋演唱會係三隻碟添，真係好勤力又幸運，有時勤力未必會有收成，所以好感恩，新城都好錫我，今年都畀好多機會我，之前又做咗個音樂會。（因為你做咗音樂會所以畀番獎你？）當然可能有一定友情分，但唔一定話做完演唱會會多個盃，我覺得唔會咁樣。」



他又表示今年是入行第15年，亦是第15年參加新城頒獎禮：「感覺好奇妙，畀後面啲天才追趕我哋，都要諗自己點樣做好啲，以往前輩打咗好好嘅基礎畀我哋，今年有種接棒嘅感覺，今晚上台攞啲代表性嘅獎項都係我哋呢代嘅Artist，所以唔好失禮前輩，自己再做好啲。」講到他成績暫時領先，問到在其他頒獎禮可有信心再攞獎？他表示：「歌獎有嘅，所有派台歌成績都幾好。（有傳你攞到叱咤男歌手金獎？ ）個人獎不嬲變數好大，我都唔想自己太大期望，如果嗰晚落空係會有少少失落，所以我寄望歌獎或大碟獎，希望今年可以有個大碟獎。」

----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

