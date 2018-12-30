排舞台劇唔使揸劇本　惠英紅嚇親其他演員

影后惠英紅孭飛的舞台劇《玻璃動物園》今晚開鑼，穿上旗袍的她，開騷前率領劇中演員現身拜神，心情大靚的她更與在場粉絲打招呼，而英皇老闆楊受成、謝霆鋒、容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼等送上花籃。



好友捧場冇壓力



將應付一連九場演出的她，透露中間有一日休息，但也安排了出席首映，問到是否已準備充足？她說：「入面我好多對白要嗌，最擔心係把聲，所以一定要養聲，成日都放細把聲講嘢，搞到有少少緊張。」更指已邀請了林建明、鍾慧冰等好友捧場，問到有好友捧場可有壓力？她說：「壓力唔係來自佢哋，最緊要把聲清楚同靚，我有食開聲丸同飲羅漢果水，不過我上咗台就冇事，等係最辛苦。」



一早準備好晒



至於會否加場？惠英紅表示完成演出後便要投入新片拍攝，之後又要到內地做慈善節目，幸好農曆年有時間休息，她說：「我都習慣咗！真係唔知做舞台劇咁大壓力，但見到全院爆晒會好開心，今次我排咗廿幾日，最記得第一日排唔使揸劇本，其他演員見到好愕然，因為我已經準備晒。」



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