見好唔識收！「填海華」被插：退休擔沙啦

前晚開騷唱唱吓聲沙走音喊住走人、仲宣布取消3場演唱會嘅劉德華，早排無啦啦推銷「明日大嶼」計劃，開宗明義話係「讓下一代看見」，呢鋪畀全城網民鬧爆係除褲放屁，晚節不保，狂轟狂插佢害死下一代先真！封佢做「填海華」都未夠，仲翻佢老哥舊帳，話佢之前仲呼籲大家要「為保育海洋出一分力」，但話口未完唔夠兩個月，去支持破壞海洋生態嘅人工島計劃！個龍門咁搬，自打嘴巴，邏輯思維大混亂，我Nuts哥同大家一樣，當然睇到眼都凸，仲以為《無間道》又有續集！



登六在即𢱑獎攞



啱啱班網民先回完氣，點知佢又狂派花生！前晚開騷，佢一開口已經沙晒聲，唱唔夠幾句直情走晒音，之後喊晒口，對住現場過萬名觀眾話：「真係唱唔到！」宣布個騷即刻要腰斬！天王唱到走音兼喊晒要走人，全城網民狂食花生，猛話佢都就嚟六十歲，年紀都唔細，仲唔收山，咁搏為乜？當中更有唔少抵死網民，話佢名副其實係「填海華」，把聲沙到可以用啲沙嚟填海，仲話佢搏到咁盡，都未免睇得自己太高咁話！



唔少巨星都會選擇喺適當時候急流勇退，表面上就話畀多啲機會後輩發揮，查實就係深明見好就收！好似歌神許冠傑已經係成功例子，而譚詠麟同黎明就更加識玩，擺明睇通大市，宣布話唔再角逐樂壇頒獎禮，得閒開吓騷拍吓戲，反而仲矜貴，到今時今日都Keep住巨星級地位。但係有「牛華」之稱嘅劉德華，牛咁硬頸係都要繼續做，獎又要繼續攞，舊年拍廣告時仲畀隻馬拋落地兼踩到盆骨撕裂，莫講話後生仔，佢都57歲，就算日日啪高鈣奶都頂唔住啦！



唔肯認老拒交棒



閉關休息半年，經歷廁所都去唔到、要問人攞尿壺嘅日子，以為佢痛定思痛，會計劃退隱江湖，湊吓女享天倫歎世界。話晒佢喺呢行都玩咗超過三十年，年紀都唔細，睇住中港台韓日日都大批小鮮肉出爐，講型講Chok講靚仔，真係數埋腳毛都數唔晒，後浪推前浪，都係時候交棒啦！由小鮮肉變老臘肉，唔通真係要唱到去《流行經典50年》？