新城：欣宜奪勁爆女歌手獎「知自己好難頂」

「新城勁爆頒獎禮2018」今晚舉行，謝安琪（Kay）、李幸倪（Gin Lee）、鄭欣宜，排名不分先後奪得勁爆女歌手獎，謝安琪更獲勁爆演繹大獎。



欣宜表示：「多謝新城頒呢個獎畀我，人生好得意，一定經過好正嘅嘢，又經歷唔係最好嘅嘢，之後又經歷番好正嘅嘢，所以特別多謝入樂壇以嚟支持我嘅人，我知道自己好難頂，希望19年入面繼續Keep住感恩嘅心，去感激錫我同陪伴我嘅人。」



Gin Lee表示:「開心攞呢個獎，回顧手機啲相，今年好充實同精彩，多謝今年幫我嘅人，歌迷、公司同事，而今年最難忘、最美好係踏上紅館舞台，多謝買我碟嘅歌迷，嚟緊新一年會有好多驚喜送畀大家。」



Kay表示：「多謝你哋，首先好想多謝新城，亦多謝公司決策人麥浚龍，多謝公司上上下下同事，好開心今年可以同公司團隊做咗一個我自己好喜歡嘅企劃，將故事透過音樂同影像MV、文子，去講人生和愛情嘅故事，自己覺得有好多發揮，有好多滿足感，得到獎項比我哋好大鼓勵同強心針，好多謝有好豐盛2018年，2019年我哋繼續講故事。」

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