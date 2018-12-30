新城：矮仔心態？陳柏宇攞獎掛住諗身高

「新城勁爆頒獎禮2018」今晚舉行，勁爆男歌手獎由陳柏宇（Jason）、周柏豪、許廷鏗奪得。在台上許廷鏗表示：「頭先聽到家燕姐話60年第一次上紅館，而嚟緊下年係第10年，我都第一次上紅館，覺得自己好幸運，所以開心嘅事係應該分享嘅，多謝大家畀我支持，亦都要多謝身邊兩位（Jason和周柏豪），因為同佢哋一齊攞獎係開心事，因為香港歌手仍然好堅持，做好自己歌手崗位。」



當許廷鏗好認真講緊感受時，Jason喺隔籬忍唔住笑說：「因為我諗啲嘢係好無聊。」 而柏豪亦自嘲同是諗無聊事，Jason謂：「我上年年尾畀咗自己三個目標，我達到咗兩個，第一樣係讀書，為個女睇咗好多書，第二樣係想高兩吋，呢個實現唔到，第三個，係希望今年着到長襪。而今年我又諗到，就係每三個歌手就有一個矮過5呎8，就係咁完。」此話一出令大家都喪笑。 周柏豪則說：「今年主題係蛻變，自己都蛻變咗好多，音樂世界再去電視劇再去電影，又唱主題曲，多謝幫過我嘅人。」



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