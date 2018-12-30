新城：出年有喜事！泳兒自爆：隨時嫁得

歌手泳兒今晚以盛裝出席《新城勁爆頒獎禮2018》，Deep V西裝褸配高衩裙大騷吸睛長腿！奪「勁爆歌曲」的她，受訪時自嘲好怕凍，於台下坐都要用圍巾包實，故得悉獲獎一刻都措手不及要慢慢除，又自爆感冒2星期都未痊愈：「有年參加另一個頒獎典禮畀人笑話似解除安全帶。啱啱先去完內地拍真人騷，出發臨上機一刻喉嚨劇痛，好彩冇發燒，Keep住飲水，但都好辛苦，要吊住條聲嚟唱。」



講到今年產量比較少，泳兒大派定心丸指下年會努力出歌，更透露已錄製了兩首歌：「依家做歌手唔係以量為勝，係要等啱時機，等歌緣，唔係愈多就好，要隻歌中而自己又鍾意。」續預告將派台的歌曲必會令大家眼前一亮：「宣傳造型個妝都化得幾行，可能未必認得我。（幾時派？）2019年。」當記者笑說泳兒2019年就有第一單「喜事」時，她感到愕然「吓」一聲，然後回過神笑話：「係呀，出歌係喜事，2019年第一個BB就係我嘅歌。」



追問何時會同男友拉埋天窗，公布另一單「喜事」？泳兒先表示戥同公司藝人鍾欣潼結婚好開心，接着大笑話：「隨時嫁得㗎！有冇人要之嘛！（Ready未？）唔知，如果呢個Moment突然有人同我求婚，係開心嘅，但有時又覺得未Ready，始終照顧家庭同拍拖係兩回事，覺得結咗婚就要好似誓言咁要共度患難、互相嘅承諾好緊要，唔知幾時（結婚），可能好快，或者一排，但自己都係比較諗得長遠。」



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