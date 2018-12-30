新城：冇拉老公簽Juno！謝安琪鍾意獨立工作

歌手謝安琪在《新城勁爆頒獎禮2018》奪得兩個半獎，講到她與古天樂合唱的歌曲奪得合唱歌獎，但古天樂又不來，她即認錯：「係我唔啱，因為我有感冒，累到佢冇得唱，我好番緊㗎喇。（驚傳染到畀個女？）千祈唔好。」她亦話攞獎後有影相給古仔睇：「佢係第一次得到合唱嘅歌曲獎，佢話第一次合作就有咁好嘅成績。」問到古仔怎樣找數？她笑言：「佢一直都冇話唱㗎，你哋做咩屈佢？佢一直話唔唱Live，雖然大家都好渴望喺頒獎禮見到佢。（你有冇游說佢？）佢話佢都好想親身嚟多謝大家同支持樂壇，但佢呢排拍緊戲，檔期有啲難，嚟緊頒獎禮度緊。（唔排除會出席？）佢話盡力啦。（你會唔會同佢練定歌？ ）佢都冇話要唱Live。（佢得咗嘅話都要唱歌㗎？）唔知啊。（咁唔通你喺台上自己唱半首？）唔會嘅，我哋冇諗，佢覺得入圍已經好感恩，入圍都要嚟支持，我哋都冇話要攞獎。」



講到有傳老公張繼聰完約，並與她一齊簽到麥浚龍（Juno）旗下，她表示：「我都唔知呢個消息喺邊度傳出嚟。（佢完咗約？）應該未㗎喎。（即係就完約？）以我所知佢同蕭定一合作係好愉快嘅，仲會持續一段時間添，佢公司嘅變動對佢冇影響，佢工作依舊，一樣照拍戲同廣告，冇任何改變同影響。（佢收入有冇問題？） 一直冇問題。（你拉佢去麥浚龍度？）我完全冇聽過呢樣嘢，亦都冇做過呢件事，係大家估，佢同自己公司合作係好穩健。（想唔想同佢同一間公司？）我又冇特別想喎，我哋各自做嘢好獨立，佢有佢嘅範疇，我有我嘅發展，又覺得幾好喎，費事搞咁多辦公室戀情啦，咁大年紀唔好嘅。」

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