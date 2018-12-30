新城：嫌今年低調　吳業坤宣布出年有大嘢搞

歌手吳業坤於《新城勁爆頒獎禮2018》中連掃兩個由Fans投票的獎項，包括「勁爆我撐新人」及憑《凱旋門》獲「勁爆我撐歌曲」，受訪時他指得獎好感動，因為今年的音樂作品都好低調，但原來大家都有留意到，總算可以同公司有所交代：「因為之前好衝動咁去巴黎造《凱》，所以特別鍾意呢首歌，今年都經歷好多，拍劇去英國，又有去日本拍MV。（鼓勵你之後多啲出埠造歌？）希望可以啦，多啲Budget、有多啲可能性，係好大嘅鼓舞。」



不過坤坤指每次上台講致詞都辭不達意，仍有好大的進步空間，講到他於另一頒獎典禮，叱咤樂壇跌出「我最喜愛男歌手」，坤坤承認指：「係理所當然，自己喺網絡、電視嘅曝光少咗，所以抵嘅！但今次喺新城拎咗兩個投票獎，就拉番自信上嚟，其實就好似坐過山車咁，唔知前面係轉彎定直路，希望都可以上到每個頒獎典禮嘅舞台。」續預告明年於音樂方面將「高調行事」，問到是否要宣布開騷？坤坤笑指正準備一個大Project，若有喜訊就會同大家講。



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