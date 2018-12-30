新城：除夕孤零零！陳曉東爆囡囡多星探搵

事隔10年再參加樂壇頒獎禮的陳曉東，今晚現身《新城勁爆頒獎禮2018》擔任表演嘉賓，演唱經典歌《心有獨鍾》期間，High爆落台同歌手們互動，更玩「突擊測驗」考唱歌，其中張敬軒同側田都接到兩咀，但坐於身旁的周柏豪就尷尬傻笑未能接上，問到東東是否想考驗後輩？他擰頭笑話：「唔係，台下都係兄弟姊妹、新朋友，同埋有啲都識咗好多年，例如張敬軒，鄭欣宜喺佢未出道、仲係小朋友就識。（但一到柏豪就唱唔到，因為你太靚仔？）可能係，哈哈！好唔知醜。」續言因見到樂隊Supper Moment都有落台互動，所以都照辦煮碗，與歌手們一同找回集體回憶。



問到明年的紅館騷會否想邀請後輩上台唱歌？東東再次更正非後輩，而是同行的兄弟姊妹，並表示會考慮：「喺內地生活都好耐冇聯絡，都想一齊玩，頭先欣宜跳舞咁犀利，搞到我都要轉番個圈。」又指將會留港工作兩個月，但就悶悶不樂話要獨自倒數過除夕，問到現身於北京的太太及兩名女兒會來港陪伴？他笑謂：「佢哋話要諗吓先！佢哋學好多嘢㗎，學芭蕾舞、畫畫、戲劇、音樂、鋼琴。（培訓做童星？）都真係有好多星探搵，同埋出街嘅回頭率都好高，不過全部都畀我拒絕晒，想佢哋簡單咁長大。」留待紅館騷邀請女兒上台作首次演出？東東指都可以臨時加表演，但就要再度度期。



再次提到舊愛張栢芝誕下第三子「小王子」，問及可有打探過生父是誰？東東表示沒有過問：「對方冇直接話畀我聽都唔應該問，之前都已經恭喜咗佢。（私下有短訊或親自恭喜？）我諗佢睇到電視，唔緊要啦。」

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