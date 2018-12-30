東方日報C1：《監獄風雲》名導林嶺東暴斃

警方發言人表示，一名63歲林姓男子在馬鞍山西沙路一單位暴斃。據知，警方接到林妻報案，指林嶺東倒臥床上，醫護人員到場證實死亡，初部調查後相信事件無可疑，死因有待驗屍報告。黑箱車昨晚7時許將遺體送走，其太太和兒子亦目送黑箱車離開。有指林嶺東一向患胃病，近日染上感冒，但沒看醫生，自行服藥治理。亦有指他昨早起床後，吃完早餐後再入房睡覺，至下午四時許，其妻發現他仍未起床，進入房間欲喚醒他時，才發現丈夫昏迷不醒，於是報警。而鄰居表示日前仍跟他打招呼，對此感到十分突然。



身為林嶺東班底的藝人張耀揚（Roy）接受電話訪問時，表現得相當激動兼爆喊，一度不能開聲，他說：「吓！唔係啩？我希望呢件事唔係真……（對上一次見佢幾時？）兩年前喺杜琪峯飯局，佢一手捧我出嚟，呢樣嘢一世都會記住，我成日想搵機會報答佢，但未搵到機會。」張耀揚曾與林嶺東合作電影《監獄風雲》、《龍虎風雲》及《學校風雲》，成功打響知名度。



任達華幫手辦身後事



而好友張兆輝收到消息後一度語塞，為此而哭，他說：「真係接受唔到，太突然，佢可以話係我訓練班師兄。」他稱之前二人曾合作電影《冲天火》，本來希望再合作，可惜因彼此檔期不合，故未能成事。又稱本來今年3月約對方食飯，亦夾不到時間：「好遺憾未能同佢食到呢餐飯，佢真係一個好好嘅人，平時又咁健康，真係好唔捨得！」



至於與林嶺東相交四十多年的任達華，因連日來趕戲關係，下午小休數小時，想不到甫起床即接獲不幸消息。他沉重語氣回覆：「我哋喺香港就會成日約食飯同見面，一個咁好嘅朋友突然走咗，我非常唔舒服，個心好痛，完全唔知應該點形容，流咗眼淚，呢種友誼相信一世人冇幾多個！我啱啱同佢太太通完電話。（佢心情點？）傷心，但情緒仲可以。（幾耐之前見過林導？）兩個月前喺配音室見面，當時傾閒偈都有探討人生。（幫手搞喪禮？）呢個一定會，會盡我全力。」



於電影世界是神



林嶺東擅長拍動作電影，2014年，他執導電影《迷城》，邀得古天樂、余文樂及張孝全主演，由於林導要求甚高，要求真刀劈友，余文樂與古天樂拍攝時曾受傷。他亦曾於1996年赴美發展，執導首部荷里活電影是動作片《硬闖100%危險》（Maximum Risk），男主角是尚格雲頓，之後二人數度合作，包括《複製殺人魔》（Replicant）及《In Hell》。另外，早前他接受訪問時曾表示在電影世界裏是神，可以操控一切，但在現實中控制不到生老病死，可謂一語成讖，英年早逝。



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