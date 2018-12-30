未計小食！瑪姬「速遊」大阪一日擦五餐

藝人瑪姬早前趁聖誕節前的數天即飛到大阪「速遊」幾天，瑪姬笑言只有幾天假，當然要把握Shopping和吃喝機會，更一日食足4、5餐，她謂：「午餐一個人食14碟壽司，到下午茶就去食Tiramisu Pancakes，之後有食拉麵，仲有第一次去食河豚料理。」講到好大膽去食河豚（雞泡魚）？她謂：「係其中一個朋友食過，但佢又唔係好記得個地址，只記得間餐廳喺地庫，好彩，我哋行咗三條街畀我哋搵到，咁河豚肉有好多食法，有刺身、炸、焗、烤、Shabu Shabu，我就鍾情刺身同Shabu Shabu！而河豚刺身，好有咬口煙靭，有啲魚生係淋啲，但有啲彈口我就好鍾意嘅，而Shabu Shabu烚幾耐都唔靭嘅，仲好淋，好好味，好香，好難得食到呢個河豚，自己都係第一次食，因為知道如果啲師傅放毒素放得唔清嘅話，口同脷係有少少麻痹，我哋食呢次就完全冇呢個麻嘅感覺，係好好味。」



食足多餐可豈「重磅」回歸？她笑謂：「我真係豁出去，因為聖誕節再加新年喎，去旅行食嘢都要就住嘅話，做人真係太冇樂趣，應該食嘅時候就要盡情開心，返到嚟香港等過埋新年後，我就會調節番食量，夜晚會食番少啲，因為嚟緊都有好多新年晚宴司儀要做，總之唔可以着晚裝裙突咗個腩仔出嚟，會瘦番少少嘅。」