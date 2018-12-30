沈慧林想同尼古拉斯合作　為品牌開拓市場

萬希泉創辦人及總裁沈慧林（William）品牌於日本的人氣甚旺，早前他與日本萬希泉董事中川輝獲日本藝術大師兼HANDA Watch World創辦人深見東州邀請到東京，與奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）一同出席活動及共進晚餐！活動上，尼古拉斯基治提到自己的心路歷程，以及家庭對他的影響。他生於演藝世家，有不少親屬亦從事演藝事業，為免被人覺得他是靠人脈關係在娛樂圈發展，故以藝名古拉斯基治進軍影壇，憑着個人努力及精湛的演技，於影壇大放異彩。



難得與奧斯卡影帝作近距離接觸，William向對方送上品牌的星球大戰系列腕錶，尼古拉斯基治大為欣賞，更急不及待戴上，笑言：「我一定要給《星球大戰》導演佐治魯卡斯（George Lucas）睇！」William坦言自己看過不少尼古拉斯基治主演的電影，當中最欣賞由香港導演吳宇森執導的《奪面雙雄》（FACE/OFF），尼古拉斯基治亦指該電影是他電影生涯中，其中一部非常滿意的作品。問到William會否希望與尼古拉斯基治合作，助品牌打入荷里活？他說：「若有機會，我當然很希望跟他合作！他亦對我們打造香港陀飛輪品牌表示支持，認為能宣揚本土文化及推動經濟，對香港發展非常有利。」



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