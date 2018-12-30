童年窮到燶　瀧澤秀明自爆冇錢買擦膠

36歲日本尊尼男星瀧澤秀明於今年底完成演藝活動後，便將引退全力退居幕後工作。其最後個人音樂騷《THANK YOU SHOW~epilogue~》昨日圓滿結束。今次活動門票招待1930位歌迷，門票賣大包只售3900日圓(約270港元)，騷上更打破尊尼事務所嚴禁拍攝的慣例，讓粉絲用手機「任影唔嬲」。瀧澤相隔7年再染上金髮示人，他全晚跳唱18首歌曲，感謝粉絲23年來的支持。



此外，他亮相昨日由同門師兄中居正廣主持的綜藝節目，透露入行前的童年貧困生活。他透露父母在他小時離婚，之後他與哥哥及姐姐隨母親生活。由於只靠母親一人工作的收入入不敷支，故生活過得十分清貧，沒有多餘錢買文具的他，只能在課室執同學不要的膠擦及鉛筆用，冬天時也因有沒錢買衣服，只能穿背心短褲上學。年紀輕輕的他為了幫補家計，曾想做摔角手，但因身形矮小而放棄，之後他見姐姐喜歡尊尼組合KinKi Kids，於是親自報名參加尊尼事務所的面試，於13歲正式加入事務所。



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