主演林嶺東遺作　吳彥祖：真正的電影大師

名導演林嶺東突然離世,消息震驚影壇,不少知名紅星都希望與林嶺東合作,圈中人亦均知林嶺東雖然拍戲時火爆,但為人有情有義,言出必行。而林嶺東的遺作《沖天火》中,吳彥祖擔任男主角,正正覆行了他對演員的承諾。



林嶺東曾表示最後作品《沖天火》是欠吳彥祖的,話說林嶺東拍攝《迷城》時,已鐵定吳彥祖為男主角,當時吳彥祖亦答應演出,可能最後吳彥祖因女兒出世,希望將時間留給太太與女兒,所以最後辭演,林嶺東欠吳彥祖一個男主角,事件他一直記在心裏中,所以當拍《沖天火》時,他第一時間諗起吳彥祖,而慶幸兩人終於合作成功,林嶺東曾說:「答應演員嘅事就言出要必行,因為我係導演,唔可以冇咗誠信。」



吳彥祖昨日亦發文悼念林嶺東:「I woke up this morning to find out legendary Hong Kong director Ringo Lam has passed. We worked on my last and what would be Director Lam’s last Hong Kong film Sky on Fire together. Director of such classics as City on Fire, Prison on Fire and Full Alert, Ringo was part of Hong Kong’s New Wave movement from the late 80’s to early 90’s that put Hong Kong cinema on the map. A true maestro of film you will be dearly missed. Rest In Peace sir! We will carry on your legacy!(一早醒來聞見著名香港導演林嶺東離世的噩耗。我對上一部主演的電影《沖天火》亦是林導演遺作。他曾執導經典電影《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《高度戒備》,他是80年代尾90年代初新浪潮的一部分,將香港電影推到國際知名。我們痛失了一個真正的電影大師。願安息!我們會承傳你的遺志!)」

