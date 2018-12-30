【最後影像】拆解鄧麗君死亡謎團

曾紅遍中、港、台、日本及亞洲各地的一代歌姬鄧麗君，1995年突然離逝，終年42歲。由於死訊相當突然，坊間當年曾爆出有不少死亡傳聞，最震撼是指她遭暗殺！



事隔23年，日本TBS電視台為了解開「鄧麗君之死」的種種謎團，前晚炮製爆料節目《爆報！THE Friday》，大爆她當年多個不為人知的秘聞。



傳聞一：白人青年行兇？



1995年5月8日，鄧麗君在泰國清邁身亡，消息震驚演藝界！隨即更流出震撼性傳聞，指她是遭一名白人青年暗殺。對此，攝製組遠赴台灣找到鄧麗君的三哥鄧長富查證，他斬釘截鐵否認此荒謬傳聞，指妹妹是在清邁一間酒店哮喘發作，救護車將她送院途中，因塞車延誤搶救而反魂乏術。



至於傳聞中的白人青年，一度傳是其法國男友保羅。對於二人的關係，鄧長富稱不太清楚，只叫攝製組找她的前經理人舟木稔查問。舟木稔受訪時公開鄧麗君秘藏的最後影像，短片十分模糊，但見她穿上泳裝在沙灘戲水，保羅則拿着攝錄機拍攝她，片段中二人又開心跳舞。舟木稔讚男方溫柔，當年受病患纏擾的她，認識對方後精神狀態好轉，男方一直照顧她並鼓勵她重返日本樂壇。



傳聞二：賣屋還巨債？



曾有報道指鄧麗君方面欠下巨債約1.4億港元，要拍賣香港赤柱的豪宅還債。鄧長富於節目中表示是第一次聽到這件事，反問欠了誰的錢，他解釋出售赤柱的別墅，是鄧母生前的決定，她因不想睹物思人，才將房產賣掉。



傳聞三：曾解除婚約？



有傳聞指鄧麗君曾與香港富商的兒子拍拖，其後解除婚約，鄧長富承認是有其事，他表示兩人是通過朋友介紹而認識的。之後，男方向她求婚，並訂下婚約，不過因為男方的祖母要求鄧麗君婚後放棄唱歌退出樂壇，否則拒答應婚事，但鄧麗君堅持不放棄唱歌，並向男方提出要求搬到海外，但遭男方拒絕，兩人最後解除婚約。



傳聞四：紀念館變垃圾崗？



鄧麗君逝世後，家人在高雄成立鄧麗君紀念文物館，但於2015年9月閉館，2017年7月搬到香蕉碼頭河邊餐廳賣場內，並更名為鄧麗君音樂館，但不到半年，相關單位以不符香蕉故事館使用合約精神為由，要求鄧麗君音樂館搬走。當時有報道指鄧麗君生前使用過的家具等物件，有如垃圾堆置一角。鄧麗君大哥鄧長安否認此事，相片是搬運時拍攝，所以擺放有點凌亂，目前物品已放在香港的倉庫，正物色新地方重新開放紀念館。

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