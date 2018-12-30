被拘留後首發文　蔣勁夫家暴女友不獲起訴

有「胡歌接班人」之稱嘅27歲內地藝人蔣勁夫早前承認毆打日籍女友中浦悠花，上月28日主動向日本警方自首，隨後因涉嫌家暴被拘留。今日凌晨，佢喺其社交網限時動態首發文。



帖文冇配相，只有一段文字：「人生若夢，聽說你過來的時候我嚇了一跳，何必呢老朋友……不過，謝謝你。我在裡（裏）面的時候，偶爾能望見一眼藍天，伸出手去觸及卻隔著（着）冰一樣的鐵網。你在外面，天會下雨，別冒雨回家，別忘了找一個幫你撐傘的人。過去那把油紙傘，就當作道別時的心意，再見時可別拿出來還給我哦～」疑似透露有朋友去睇佢。



有網民質疑：「為甚麼裏面還可以用手機？」另外，亦有人則表示：「夫仔你幾年到底在做甚麼，做自己OK，可不代表可以打女孩子」、「知錯能改，善莫大焉」、「這種時候還能去看他才是真的好朋友啊。」



今日，蔣勁夫聘用嘅北京大成（上海）律師事務所發出律師聲明，指蔣勁夫同中浦悠花控告人身傷害嘅糾紛，喺長達兩個月嘅日本警方和檢方調查後，於2018年12月28日，收到日本檢察機關對其做出嘅以不起訴狀態嘅釋放決定，蔣勁夫即日起完全恢復人身自由，並表示：「基本上可以認為不出意外的話，日本檢察機關完成內部程序，不久就會正式發出不會對蔣勁夫提起任何指控的不起訴決定，這意味着蔣勁夫在本案不會有任何被刑事處罰的記錄。」另外仲為社會大眾帶來擔憂同困擾致歉。



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