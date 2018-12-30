今年第二個大獎！李英子奪MBC演藝大獎

韓國MBC電視台年度頒獎禮《MBC放送演藝大賞》昨晚在首爾上岩洞MBC舉行，本月22日在在《KBS演藝大賞》奪得最高榮譽大獎的50歲女主持人李英子，昨晚憑節目《全知干預視角》奪得今年第二個最高榮譽大獎，她奪獎時激動落淚，與有份角逐大獎的朴娜萊相擁，與她一起出演《全知干預視角》的經理人宋成浩亦感動落淚。



而今年在韓國十分有人氣的《全知干預視角》與《我獨自生活》，同樣共奪得8個獎，朴成光的經理人林宋、李英子的經理人宋成浩、李勝允的經理人姜賢錫及柳炳宰的經理人劉圭善奪《全知干預視角》同奪人氣獎，而失落大獎的《我獨自生活》朴娜萊，就與李英子、金九拉及全賢武奪得年度藝能人獎，《我獨自生活》則獨得年度節目獎。



昨晚《MBC放送演藝大賞》第一部分及第二部門分別錄得14.5%及18.8%的平均收視，李英子發表大獎得獎感言時，收視升至最高的23.3%收視。



以下是部分得獎名單：



最高榮譽大獎：李英子

年度藝能人獎：李英子、金九拉、朴娜萊、全賢武

年度節目獎：《我獨自生活》

最優秀獎：尹鐘信（音樂、清談節目部門）、宋恩伊、韓惠瑟、李施彥、車仁表（綜藝節目部門）

優秀獎：金所炫、車太鉉（音樂、清談節目部門）、金在華、朴成光、旗安84（綜藝節目部門）

最佳演藝人獎：Yuri與申東旭（情境喜劇部門）、李尚敏（音樂、清談節目部門）、柳炳宰與成勛（綜藝節目部門）

人氣獎：林宋、宋成浩、姜賢錫、劉圭善

最佳螢幕情侶獎：朴成光、林宋經理人

導演獎：《真的漢子300》

MC獎：金成柱

新人獎：康美娜、Seunghwan（音樂、清談節目部門）、華莎、姜丹尼爾、GAMST（綜藝節目部門）

電台新人獎：梁耀燮、安英美、崔旭

電台優秀獎：金濟東、丁善姬

電台最優秀獎：金申英