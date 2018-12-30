GaGa賭城騷帶粉絲上太空　獲讚年度最佳演出

百變天后Lady GaGa美國時間周五晚於賭城展開駐場騷《ENIGMA》，全場約5200名粉絲爆滿，早前公開與GaGa和好的人氣歌手Katy Perry及其男友奧蘭度布林（Orlando Bloom）、歌手Adam Lambert及影星謝洛美維拿（Jeremy Renner）等星級嘉賓都有捧場！



GaGa今次變身外星人，以多套閃爆Metallic服飾上陣，於布置成太空的會場從天而降，唱跳兩小時，演出金曲包括《Just Dance》、《Bad Romance》以及《Poker Face》，更出動巨型機械人，場面震撼，極盡視聽之娛！GaGa埋尾更首度現場演唱《星夢情深》（A Star is Born）Hit歌《Shallow》，令粉絲大為驚喜！唱到呢首獲金球獎提名的歌曲，她更一度感觸到兩度停唱，表示：「有一段好長時間，我感覺被人誤解，佢哋認為我嘅打扮，言談，態度係好淺陋，但其實佢哋係好X深囉！」而她又向粉絲道謝：「我好愛你哋，好驕傲可以成為你哋嘅明星，事實仲係你哋成就咗我！」不少人事後於社交網撰文大讚演出精彩，更有粉絲力讚GaGa的演出為「今年最佳演出」！此外，GaGa開騷前幾小時亦於社交網晒宣傳片，她於片中變成虛擬人物，為演出揼本宣傳！





