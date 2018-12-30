下月60大壽　山口百惠近照曝光

下月便滿60歲的日本傳奇歌姬山口百惠，自為三浦友和結婚後便退出藝能界，誕下兩子後，更是深居簡出。神隱38年的她鮮有被傳媒拍到，但雜誌《女性Seven》於12月上旬，拍得她獨自到藥房購完日用品的近照，只見她為了照顧一家洗盡鉛華，有網友看到照片後都不禁嘆歲月催人。近日有傳她有機會復出，可是百惠為照顧一家大細仍分身乏術，看來離復出的日子仍很遙遠。



其實百惠兩個兒子都入了日本藝能界，二子三浦貴大主力做演員，2010年獲日本奧斯卡及報知映畫賞最佳新人獎。哥哥三浦祐太朗則主力向樂壇發展，成績一般，入行10年以來代表歌曲欠奉，百惠為助兒子一臂之力，拜託曾為她創作張國榮《風繼續吹》原曲《再見的另一方》的作曲家好友宇崎龍童及阿木燿子夫妻幫手，為兒子創作新歌《菩提樹》。而百惠的前經理人內藤光廣，擔任祐太朗的個人事務所社長，並讓兒子重唱她多首名曲《秋櫻》及《在晴朗的日子出發》，去年推出大碟時反應甚佳，日本多間唱片公司爭奪唱片發行權。有行內人估計，百惠為助兒子事業，有機會重返幕前組母子檔演唱。