無懼地震！劉浩龍北海道滑雪唔預祖兒

歌手劉浩龍（師兄）今日出席商場活動大唱歌曲冧Fans，興奮謂踏上大舞台感覺似開騷，又形容自己返回初出道新人一樣：「今年聖誕接咗好多騷，唱得特別起勁，又見到10年冇見嘅歌迷，佢個女大個咗好多都好感動。」問到剛剛是否度過了一個Lonely Christmas？師兄沒有正面回應，只表示自己好乖，出完活動就去做運動：「每年12月到新年都係我嘅爆發期，舊年肥咗30幾磅，返到嚟見到我開騷嗰張減肥對比照係真嘅，所以決定今個聖誕唔可以肥1磅！」



師兄透露1月頭放假再去北海道滑雪，但講到當地剛發生地震，他淡定話：「唔緊要！都問咗朋友地震冇乜事嘅，唔好咁嚇我啦，我決定豁出去！其實每日都收到好多風暴、航班消息，但唔好理、唔好理！」家人可會擔心？他即話唔好提，安全就可：「自己都期待咗一年，舊年先學識，好恨再同班朋友去試吓。（叫埋容祖兒去？）今次全男班，10幾個男仔都同級數。（上年祖兒有去？）每年都係男仔，上年同公司老闆一齊去，唔好提地震啦，祝福我啦！」



講到祖兒上星期又於同一場地舉行活動，師兄表示：「我知道，個主持都話呢個台都搞咗成個幾月，每星期都有唔同歌手，都好榮幸參與到。（有緣分？）其實做嘢我諗大家都喺台度，冇話緣唔緣分，大家都係工作。」